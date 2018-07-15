Keyfi yerinde!

Sırra kadem basan genç kız ailesini korkuttu. 3 gün sonra bulundu. 17 yaşında lise son sınıfı öğrencisi Tuğçe Yalçınkaya kuzeniyle gittiği Kuşadası Gençlik Festivali'nde ortadan kayboldu. Sosyal medyadan da yardım çağırısı yapan annesi kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, 3 gün boyunca aradığı genç kız, dün bir AVM'de 18 yaşındaki Batuhan Güven Birol isimli erkek arkadaşıyla yemek yerken buldu. Yalçınkaya ifadesinde festivalin ilk gecesinin ardından Nazilli'ye dönmek için otostop yaptıklarını belirterek,
ANNESİYLE TARTIŞMIŞ
"Kuzenimle festivale gittik. Gece festival bittikten sonra kuzenimle Nazilli'ye dönmek için otostop yaptık, ancak araç bulamadık. Bu arada Annem geç kaldığımız için bana sitem etti ve tartıştık. Kızgınlıkla kuzenimin yanından ayrıldım" dedi.
ANNESİYLE TARTIŞMIŞ
"Kuzenimle festivale gittik. Gece festival bittikten sonra kuzenimle Nazilli'ye dönmek için otostop yaptık, ancak araç bulamadık. Bu arada Annem geç kaldığımız için bana sitem etti ve tartıştık. Kızgınlıkla kuzenimin yanından ayrıldım" dedi.
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