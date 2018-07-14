İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay doğru bilinenleri bir kez daha alt üst etti. Kemik erimesi için verilen hormonların ve ilaçların özellikle kadın sağlığını yerle bir ettiğini belirtti. Kemik erimesini önlemek için özellikle tam yağlı olan Ezine peynirinin tüketilmesi gerektiğini söyledi. Karatay, tam yağlı Ezine peynirinin, kaya tuzuyla yapıldığını ve mayalanmasının doğal olduğunu ifade etti. Ardından peynirle ilgili şunları söyledi: "Peyniri istediğiniz kadar yiye- bilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. 'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Kemik erimesini, diz ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyin. Peynir aynı zamanda bağışıklık sistemini, hazmı güçlendirir. Eğer bir hazımsızlığınız varsa ilaç alacağınıza iki dilim Ezine peyniri yiyin hemen şişkinliğiniz geçer."
Şifa hezinesi!
Prof. Dr. Canan Karatay yine ilaç lobisini hedef aldı. “Türkiye’de kemik erimesini önlemek için senelerce hanımlara hormonlar verildi. Ezine peyniri ise bunların yerine geçer” ifadesini kullandı...
Etiketler: Türkiye , Canan Karatay
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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