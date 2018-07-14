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'da nasıl olacak? Yurt genelinde hava durumu nasıl?

'den yapılan son değerlendirmelere göre, 'da bugün aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile 'in doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, 'nun kuzeyi ile Kırklareli, Tekirdağ, , Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra , Kars, Ardahan, ve Artvin çevrelerinde, gece saatlerinde Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Parçalı bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 42
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 09:29
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