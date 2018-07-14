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Number Van!

Number Van!
Van'da, , ve Çeşme'yi aratmayan görüntüler ortaya çıktı. kenarında bulunan Mollakasım Halk Plajı, tatilcilerin akınına uğradı. 'nin denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen ilk plajı olan Mollakasım'ın açılışı geçen hafta yapıldı. Plaja yurdun dört bir yanından yağdı. Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı, Ege ve 'den farksızdı. Çanakkale'den plaja giden Mustafa Güçtek, herkesi Van'a çağırdı.



BURASI NE ANTALYA, NE BODRUM, NE DE ÇEŞME
Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı Mollakasım'a turist yağdı. Ege ve Akdeniz'i aratmayan görüntüler ortaya çıktı.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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