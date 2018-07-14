Yol Durumu
  1. Adnan Oktar'ın Azerbaycan'daki yapılanmasına soruşturma

isminin anlamı ne? Liya isminin sözlük anlamı nedir?

Megastar ’ın 13 Temmuz günü bir kız çocuğu oldu ve adını koydu! Peki anlamı ne? Tarkan kızına neden Liya ismini koydu? İşte Liya isminin sözlük anlamı...

Liya isminin anlamı ne? Liya ne demek?
, doğum sancıları başlayan eşi 'nu apar topar hastaneye kaldırdı. Almanya'daki Moers Bethanien Hastanesi'nde gözetim altında tutulan Pınar Tevetoğlu'nun bugün bebeğini dünyaya getirdi. Peki Ne demek anlamı ne? Tarkan kızına neden Liya ismini koydu. İşte Liya hakkında sözlük anlamı.



LİYA NE DEMEK, ANLAMI NE?
Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Liya'nın anlamı "Sabırlı, Sabrın en iyisi, sabrın en güzeli, en sabırlı" anlamına gelmektedir. Liya ismi Kuran-ı Kerim de geçmemektedir. Arapça kökenli bir isim olan Liya, kız çocuklarına verilmektedir.

TARKAN'DAN İLK MESAJ
​Baba olan Tarkan, kızı Liya'nın ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Tarkan, fotoğrafa Kızımız "Liya" dünyaya geldi :) Güneş gibi doğdu hayatımıza. Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz..." notunu düştü.

Etiketler: , , , ,
  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 13:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR