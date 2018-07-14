Mega bebek doğdu

İki yıl önce Pınar Dilek ile hayatını birleştiren Megastar Tarkan Tevetoğlu, 46 yaşında baba oldu. Dün akşam saatlerinde kızı Lidya'yı kucağına alan Tarkan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi. Almanya-Moers'deki Bethanien Hastanesi'nde dünyaya gelen minik Lidya'nın ve annesinin sağlık durumu iyi.
Babalık haberini sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir videoyla duyuran Tarkan, kızı için işlerine ara verdi. Eşi Pınar Tevetoğlu'nun üzerine titreyen Megastar, babalığın keyfini sürmek için uzun süre ailesiyle vakit geçirecek. Tarkan kızı için gelen hediyeleri de Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamıştı.
Babalık haberini sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir videoyla duyuran Tarkan, kızı için işlerine ara verdi. Eşi Pınar Tevetoğlu'nun üzerine titreyen Megastar, babalığın keyfini sürmek için uzun süre ailesiyle vakit geçirecek. Tarkan kızı için gelen hediyeleri de Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamıştı.
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