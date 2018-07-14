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Adnan Oktar'ın Azerbaycan'daki yapılanmasına soruşturma

Adnan Oktarın Azerbaycandaki yapılanmasına soruşturma

Adnan Oktar örgütünün Azerbaycan yapılanması da deşifre oldu. Türkiye'de olduğu gibi Azerbaycan'da da örgüte yönelik önemli bir soruşturma başladığı belirtiliyor.

  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 13:03
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