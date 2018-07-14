Adnan Oktar'ın Azerbaycan'daki yapılanmasına soruşturma

Adnan Oktar örgütünün Azerbaycan yapılanması da deşifre oldu. Türkiye'de olduğu gibi Azerbaycan'da da örgüte yönelik önemli bir soruşturma başladığı belirtiliyor.
Adnan Oktar örgütünün Azerbaycan yapılanması da deşifre oldu. Türkiye'de olduğu gibi Azerbaycan'da da örgüte yönelik önemli bir soruşturma başladığı belirtiliyor.
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