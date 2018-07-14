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'da yolcu otobüsü tarlaya girdi 15 kişi yaralandı

’da kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsünün yol kenarındaki tarlaya girmesi sonucu 15 kişi yaralandı. , sabah saatlerinde Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. İşte son dakika haberin ayrıntıları...



İHA'nın haberine göre Gaziantep- Ankara seferini gerçekleştiren Mehmet H. idaresindeki 27 FU 510 plakalı otobüs, Ankara-Konya karayolunun 27. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Devrilme tehlikesi atlatan araç, yolun sağındaki tarlaya girerek durdu. Kaza nedeniyle sürücünün de aralarında bulunduğu 15 kişi yaralandı.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 09:56
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