İlgi istedi 35 yıl yedi

İstanbul Maltepe'de 2016 yılında Alican Kurdaş, babası Özdemir Osman Kurdaş'ın işyerine bombalı paket gönderdi. Paketi açan baba ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Saldırının ardından gözaltına alınan Kurdaş, "Şirkette yaptığım hiçbir şeyi babam takdir etmiyor, kişilik yapısı ve konuşma üslubuyla beni sürekli rencide ediyordu. Babama bomba göndererek ilgisini çekmek istedim" dedi. İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmaya katılan tutuklu sanık Alican Kurdaş "Ben isteseydim gerçekten babama zarar verebilirdim, öldürebilirdim. Sonuç istediğimden kötü oldu. Patlayıcıda RDX maddesi yoktu" ifadesini kullandı. Mahkeme, sanığı toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Başına motosiklet kaskı takan Alican Kurdaş, işyerine gidip babası Özdemir Osman Kurdaş'a ulaştırılmak üzere bombalı paketi görevliye vermişti.
Başına motosiklet kaskı takan Alican Kurdaş, işyerine gidip babası Özdemir Osman Kurdaş'a ulaştırılmak üzere bombalı paketi görevliye vermişti.
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