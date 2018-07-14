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İlgi istedi 35 yıl yedi

İlgisini çekmek istediği işadamı babasına göndererek 4 kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İlgi istedi 35 yıl yedi
İstanbul Maltepe'de 2016 yılında Alican Kurdaş, babası Özdemir Osman Kurdaş'ın işyerine gönderdi. Paketi açan baba ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Saldırının ardından gözaltına alınan Kurdaş, "Şirkette yaptığım hiçbir şeyi babam takdir etmiyor, kişilik yapısı ve konuşma üslubuyla beni sürekli rencide ediyordu. Babama bomba göndererek ilgisini çekmek istedim" dedi. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmaya katılan tutuklu sanık Alican Kurdaş "Ben isteseydim gerçekten babama zarar verebilirdim, öldürebilirdim. Sonuç istediğimden kötü oldu. Patlayıcıda RDX maddesi yoktu" ifadesini kullandı. Mahkeme, sanığı toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Başına motosiklet kaskı takan Alican Kurdaş, işyerine gidip babası Özdemir Osman Kurdaş'a ulaştırılmak üzere bombalı paketi görevliye vermişti.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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