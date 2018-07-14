Çift dikiş

Sivas'ta yaşayan Tuğçe Özdivrik (12), 16 Şubat'ta okul servisinden inmek için hazırlandı. Bu sırada arkadaşının dirseği, yanlışlıkla yüzüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Tuğçe'nin öndeki 2 dişi yerinden çıktı. Düşen dişlerini peçeteye sararak evine giden küçük kız, yaşadıklarını annesi Lütfiye Özdivrik'e anlattı. Yanlışlıkla dişlerden birini evdeki çöp kutusuna atan anne, diğer dişi yanına alarak kızıyla diş hekimi Ersin Kuş'un kapısını çaldı. Kuş, Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde ailenin yanında getirdiği dişi, hemen yerine taktı.
ÇÖPTEN ÇIKARDILAR
Diğer dişin çöpe atıldığını öğrenen Kuş, dişin süt içine koyularak getirilmesi gerektiğini anlattı. Aile de eve giderek çöpteki dişi aldı ve doktorun tavsiyesiyle dişi süt dolu bardağa koyarak hastaneye ulaştırdı. Diş hekimi Kuş, diğer dişi de tekrar yerine takarak Tuğçe'nin tedavisini tamamladı. 5 ay sonra tamamen sağlığına kavuşan Tuğçe, her şeyi çiğneyebildiğini açıkladı.
'ÇOK KORKTUM'
Dişlerine kavuşan Tuğçe, "Dişlerim düşünce çok korktuk. Doktor dişlerimi yerine takınca sağılığıma kavuştum. Dişlerimin yeniden takılacağını bilmiyordum. Protez diş kullanmak zorunda kalmadım" dedi. Diş hekimi Ersin Kuş ise dişin yerinden çıkması halinde süt veya ağız içerisinde diş hekimine gidilmesi gerektiğini belirtti. Kuş, "Yerinden çıkan dişler, reimplantasyon yöntemiyle yerine takılabilmektedir" dedi.
Ersin Kuş
ÇÖPTEN ÇIKARDILAR
Diğer dişin çöpe atıldığını öğrenen Kuş, dişin süt içine koyularak getirilmesi gerektiğini anlattı. Aile de eve giderek çöpteki dişi aldı ve doktorun tavsiyesiyle dişi süt dolu bardağa koyarak hastaneye ulaştırdı. Diş hekimi Kuş, diğer dişi de tekrar yerine takarak Tuğçe'nin tedavisini tamamladı. 5 ay sonra tamamen sağlığına kavuşan Tuğçe, her şeyi çiğneyebildiğini açıkladı.
'ÇOK KORKTUM'
Dişlerine kavuşan Tuğçe, "Dişlerim düşünce çok korktuk. Doktor dişlerimi yerine takınca sağılığıma kavuştum. Dişlerimin yeniden takılacağını bilmiyordum. Protez diş kullanmak zorunda kalmadım" dedi. Diş hekimi Ersin Kuş ise dişin yerinden çıkması halinde süt veya ağız içerisinde diş hekimine gidilmesi gerektiğini belirtti. Kuş, "Yerinden çıkan dişler, reimplantasyon yöntemiyle yerine takılabilmektedir" dedi.
Ersin Kuş
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