Çift dikiş

yaşayan16 Şubat'ta okul servisinden inmek için hazırlandı. Bu sırada arkadaşının dirseği, yanlışlıkla yüzüne çarptı.Düşen dişlerini peçeteye sararak evine giden küçük kız, yaşadıklarını annesi'e anlattı. Yanlışlıkla dişlerden birini evdeki çöp kutusuna atan anne, diğer dişi yanına alarak kızıyla diş hekimi'un kapısını çaldı. Kuş,'nde ailenin yanında getirdiği dişi, hemen yerine taktı.Diğer dişin çöpe atıldığını öğrenen Kuş, dişin süt içine koyularak getirilmesi gerektiğini anlattı. Aile de eve giderek çöpteki dişi aldı ve doktorun tavsiyesiyle dişi süt dolu bardağa koyarak hastaneye ulaştırdı., diğer dişi de tekrar yerine takarak Tuğçe'nin tedavisini tamamladı., her şeyi çiğneyebildiğini açıkladı.kavuşan Tuğçe, "Dişlerim düşünce çok korktuk. Doktor dişlerimi yerine takınca sağılığıma kavuştum. Dişlerimin yeniden takılacağını bilmiyordum." dedi.ise dişin yerinden çıkması halinde süt veya ağız içerisinde diş hekimine gidilmesi gerektiğini belirtti. Kuş,dedi.