Aşkın ilacı kayısı

Yaz meyvesi kayısı bol miktarda A vitamini ve potasyum içeriyor. Kasların ve beynin daha düzenli çalışmasını ve daha az yorulmasını da sağlıyor. Kabızlığı bitiriyor. Aşk hayatında da çiftlerin imdadına yetişiyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Karaciğeri iyileştirir.
Kansızlığı önler.
Gözlere kuvvet verir.
Kabızlığı bitirir.
Kemikleri korur.
Diyabeti önler.
Cilt bozukluklarını düzeltir.
Kalp kasları ve sinirlerinin iyi çalışmasını sağlar.
Kanserden korur.
Stresi azaltır.
Karaciğeri iyileştirir.
Kansızlığı önler.
Gözlere kuvvet verir.
Kabızlığı bitirir.
Kemikleri korur.
Diyabeti önler.
Cilt bozukluklarını düzeltir.
Kalp kasları ve sinirlerinin iyi çalışmasını sağlar.
Kanserden korur.
Stresi azaltır.
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