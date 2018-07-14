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Acıma vur dedıler

Okul müdürünü öldüren öğrenci İ. P., arkadaşı ve arkadaşının babası tarafından kendisine verilerek azmettirildiğini iddia etti

Acıma vur dedıler
İzmir'de Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü 'in (47) okulda vurularak öldürülmesiyle ilgili öğrenciler İ.P. (17), arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık İ.P., olayda azmettirildiğini belirterek, U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y. tarafından verildiğini, B.Y.'nin sürekli "Vurun. Sizin arkanızdayım" dediğini ileri sürdü. İ.P., "Olay günü yeniden uyuşturucu ve alkol kullandık. U.Y.'nin ailesinin de bulunduğu sırada U.Y.'nin evinden silahları alıp çıktık. Okula geldiğimizde silahın emniyetini U.Y. çekti. Müdürün kapısını da açarak "Acıma, vur" dedi. Şahidim de C.A" diye konuştu. U.Y. ile babası ise iddiaları reddetti. Dava ertelendi.



OKUL MÜDÜRÜ AYHAN KÖKMEN
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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