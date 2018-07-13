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Yağlarınız erisin!

Yağlarınız erisin!



Yazın gelmesiyle birlikte, herkesi kilo verme telaşı sardı. Diyetisyen Tuğba Yaprak ise istenmeyen göbek yağlarını yakmaya yardımcı olan besinleri açıkladı:
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