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'in Buca ilçesinde, yakınında başlayan orman alanına sıçradı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

İzmir Bucada orman yangını
Bugün saat 15.20 sıralarında Buca yakınındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın da atkisiyle büyüyen alevler yakındaki orman alanına sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 yangın söndürme helikopteri ve 10 arazöz ile yangına müdahale etti. Henüz kontrol altına alınamayın yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 17:31
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