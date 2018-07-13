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sonuçları açıklandı! KPSS 2018 sonuçları açıklandı! KPSS sonuçları sorgulama

Milyonlarca aday gözünü 'den gelecek olan yerleştirme sonuçlarına çevirmişti. ÖSYM beklenen o açıklamayı yaptı. 2018 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama... İşte KPSS yerleştirme sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

KPSS sonuçları açıklandı

sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçları 'nin internet sitesinde...

KPSS 2018/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

​ÖSYM'nin sitesinde yer alan duyuru da: "KPSS 2018/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Temmuz 2018 tarihinde saat 15.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir." denildi.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 15:13
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