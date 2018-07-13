Yol Durumu
  1. İzmir Buca'da orman yangını

Kaza sırasında dökülen dişlerini tekrar yerine taktılar

Sivas'ta okul servisinden inerken arkadaşının dirseğini yanlışlıkla yüzüne çarpması sonucu ön iki dişi yerinden çıkan ve gittiği hastanede dişleri yeniden takılan Tuğçe Özdivrik sağlığına kavuştu.

Kaza sırasında dökülen dişlerini tekrar yerine taktılar

Sivas'ta okul servisinden inerken arkadaşının dirseğini yanlışlıkla yüzüne çarpması sonucu ön iki dişi yerinden çıkan ve gittiği hastanede dişleri yeniden takılan Tuğçe Özdivrik (12) eski sağlığına kavuştu.

DHA'nın haberine göre; operasyonu yapan Diş hekimi Ersin Kuş, toplumun dişin yeniden yerine takılabildiği konusunda bilinçsiz olduğunu belirterek, yerinden çıkan dişin erken müdahale ile takılabildiğini söyledi.

  • 13 Temmuz 2018, Cuma 18:56
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR