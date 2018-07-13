Kaza sırasında dökülen dişlerini tekrar yerine taktılar

Sivas'ta okul servisinden inerken arkadaşının dirseğini yanlışlıkla yüzüne çarpması sonucu ön iki dişi yerinden çıkan ve gittiği hastanede dişleri yeniden takılan Tuğçe Özdivrik (12) eski sağlığına kavuştu.
DHA'nın haberine göre; operasyonu yapan Diş hekimi Ersin Kuş, toplumun dişin yeniden yerine takılabildiği konusunda bilinçsiz olduğunu belirterek, yerinden çıkan dişin erken müdahale ile takılabildiğini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.