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Serum kardeşliği!

Serum kardeşliği!
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Nebişeyh köyünde 73 kişi, akşam saatlerinde katıldıkları bir davet yemeğinde zehirlendi. Köye çok sayıda ambulans sevk edilirken zehirlenen, vatandaşlar Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumun ciddi olmadığı öğrenilirken, müşahede altına alınan hastalar sabah taburcu edildi. Hastanede bir serum direğine bağlanan 5 kişiye aynı anda serum verildi.
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