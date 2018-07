Plaka diyeti

Köroğlu, aşırı kiloluydu. Çok istese de kilo veremiyordu. Ocak 2017'de gittiği diyetisyenin programını uygulayarak ilk 3 ayda 11 kilo verse de sağlık sorunları ve kullandığı ilaçların da etkisiyle, yeniden 131 kiloya çıktı. Bunun üzerine 1 yıl önce tüm mide ameliyatı olan Köroğlu, aradan geçen zamanda 61 kilo verdi. Şimdi 70 kilo olan Köroğlu, "Kiloluydum ama kendimle hep barışıktım. Sosyal hayattan da uzaklaştırmadım. Kilolarım, dans etmeme, yüzmeme engel olmadı. Dönem dönem diyet denemelerim oldu. Ama her defasında verdiğim kilodan daha fazlasını aldım" dedi. Zayıfladığı her kil için mutluluk yaşadığını belirten Köroğlu şöyle konuştu: Her zorluğa değdi. Şu anda Trabzon 'un plakası olan 61 kilo verdim, 70'e indim. Artık yürüyebiliyorum, nefes alabiliyorum, uyuyabiliyorum ve yorgunluk nedir bilmez oldum. Bol bol fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşıyorum. Hayatı şimdi yaşamaya başladım. Bu halimi rüyada görsem inanmazdım. Ameliyatımı yapan Yrd. Doç. Dr. İzzettin Kahraman, artık benim de kahramanım...