Yol Durumu
  1. Bir dizi isyan
  2. ‘Uber ulan uber’

Oltaya takıldılar

Olta yöntemiyle 58 ünlünün hesabını ele geçirip dolandırıcılık yapan çete hakkında “ suçları” kapsamında dava açıldı.

Oltaya takıldılar
, , , , Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, , Bahadır Tatlıöz, , Atacan gibi 50'yi aşkın ünlü ismin hesaplarını fishing (olta) yöntemiyle çalarak, şantaj ve tehditle para kopartan "Ducky Layne" çetesinin tutuklu yargılanan 18 üyesi hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu savcılığı tarafından açılan davada çete üyelerinin, "Bilişim suçları" kapsamında yargılanacağı açıklandı. İddianameye göre, gibi birçok ünlünün bireysel olarak sosyal medya hesaplarının ele geçirilerek, şantaj yapılması, hesapların başkalarına satılması, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi ve benzeri şikayetlerle, değişik adliyelere ve emniyet birimlerine müracaat ettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Sanıkların, mağdurları telaşa sürükleyerek, oltalama yönteminde kullanıp hesaba ait kullanıcı adı, şifre, mail adresi, cep telefonu numaralarının değiştirildiği belirtildi. Kendilerine "" ismi veren grubun lideri olan Bahar Ç.'nin evinde ve dijital materyallerinde yapılan incelemede, Aleyna Tilki adına düzenlenmiş kimlikle, genç şarkıcının da İnstagram hesabını ele geçirmeye teşebbüs ettikleri belirtildi


Dilek YAMAN
Etiketler: , , , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR