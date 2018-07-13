Oltaya takıldılar

Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan gibi 50'yi aşkın ünlü ismin sosyal medya hesaplarını fishing (olta) yöntemiyle çalarak, şantaj ve tehditle para kopartan "Ducky Layne" çetesinin tutuklu yargılanan 18 üyesi hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu savcılığı tarafından açılan davada çete üyelerinin, "Bilişim suçları" kapsamında yargılanacağı açıklandı. İddianameye göre, gibi birçok ünlünün bireysel olarak sosyal medya hesaplarının ele geçirilerek, şantaj yapılması, hesapların başkalarına satılması, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi ve benzeri şikayetlerle, değişik adliyelere ve emniyet birimlerine müracaat ettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Sanıkların, mağdurları telaşa sürükleyerek, oltalama yönteminde kullanıp hesaba ait kullanıcı adı, şifre, mail adresi, cep telefonu numaralarının değiştirildiği belirtildi. Kendilerine "Ducky Layne" ismi veren grubun lideri olan Bahar Ç.'nin evinde ve dijital materyallerinde yapılan incelemede, Aleyna Tilki adına düzenlenmiş kimlikle, genç şarkıcının da İnstagram hesabını ele geçirmeye teşebbüs ettikleri belirtildi
Dilek YAMAN
Dilek YAMAN
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