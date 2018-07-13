Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kalan 25-30 civarındaki göçmen için kurtarma operasyonu başlattı.
SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇTİ
Alınan bilgiye göre, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıkları Boğaz Adası'nda 25-30 yabancı uyruklunun mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar, yabancı uyrukluları kurtarmak için operasyon başlattı.
Bölgeye helikopter ve ekipler sevk edildi.
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