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Çeşme'de 'ten kurtarma operasyonu

Komutanlığı'na bağlı ekipler, açıklarında bulunan Boğaz Adası'nda mahsur kalan 25-30 civarındaki göçmen için kurtarma operasyonu düzenledi.

Sahil Güvenlikten kurtarma operasyonu

Türk Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kalan 25-30 civarındaki göçmen için kurtarma operasyonu başlattı.

SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgiye göre, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıkları Boğaz Adası'nda 25-30 yabancı uyruklunun mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar, yabancı uyrukluları kurtarmak için operasyon başlattı.

Bölgeye helikopter ve ekipler sevk edildi.

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 13:45
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