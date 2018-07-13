Eli uzun muavin 200 lira bahşiş veren kadını soydu. Olay dün Adana'da meydana geldi. Almanya'da çalışan Möhteber Yılmaz (56), yaz tatili için İzmir üzerinden Adana'ya akrabalarının yanına gitmek istedi. Şehirler arası otobüse bindi. Mola yerinde indikten sonra çantasındaki 420 euro parasının yerinde olmadığını fark etti. Muavin Oktay Ü.'ye (30) durumu anlatarak yardım istedi. Muavin de etrafı arayarak, "Biz burada neler gördük. İnsanlar neler kaybediyor, keşke çantanı yanına alsaydın" dedi. Kadın polis aradı. Ekipler, Yılmaz'ın firma çalışanından şüphelendiğini söylemesi üzerine Oktay Ü.'yü gözaltına aldı. Polis, yaptığı aramada ise otobüsün içindeki bölmede battaniyelerin arasında 420 euro parayı buldu. "Ben 10 yıldır bu firmada çalışıyorum. Bizde öyle şeyler olmaz" diyen Oktay Ü. ve Möhteber Yılmaz, karakola götürüldü. Çapraz sorguya alınan Oktay Ü., parayı çaldığnğ itiraf etti. İkinci bir şok yaşayan Yılmaz, Oktay Ü. ve firmadan şikayetçi olurken, muavine hizmetinden dolayı verdiği 200 lira bahşişi de geri aldı. Oktay Ü., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsız muavin
Adana’da muavin, kendisine 200 lira bahşiş veren kadının 420 euro’sunu çaldı. Çantayı ararken “Biz burada neler gördük, keşke yanına alsaydın” dediği ortaya çıktı
Etiketler: Adana , Möhteber Yılmaz
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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