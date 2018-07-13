Elveda çocuklar

Deniz keyfi faciayla bitti. Boğularak ölen 3 çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay önceki gün Giresun'da meydana geldi. Denizde akıntıya kapılan Furkan Memiş (7) ile kardeşi Gürkan Memiş (6) hayatını kaybetti. Kuzenleri Furkan Memiş (7) ise kaldırıldığı hastanede dün sabah yaşamını yitirdi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
3 çocuğun cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi. Törende, Furkan ve Gürkan'ın babası Serkan, annesi Hatice Memiş ile Melih Memiş'in babası Ali ve annesi Yeşim Memiş sinir krizi geçirdi. Her iki aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Balıkesir Ayvalık'ta ise denize giren 10 yaşındaki Zehranur Adıgüzel, suda çırpınmaya başladı. Sudan çıkarılan küçük hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenazesinin otopsinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
Gükan (solda) ve Furkan Memiş (ortada) ile kuzenleri Melih Meliş (sağ ) öldü.
ZÜLEYHA BAŞKIRAN
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
3 çocuğun cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi. Törende, Furkan ve Gürkan'ın babası Serkan, annesi Hatice Memiş ile Melih Memiş'in babası Ali ve annesi Yeşim Memiş sinir krizi geçirdi. Her iki aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Balıkesir Ayvalık'ta ise denize giren 10 yaşındaki Zehranur Adıgüzel, suda çırpınmaya başladı. Sudan çıkarılan küçük hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenazesinin otopsinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
Gükan (solda) ve Furkan Memiş (ortada) ile kuzenleri Melih Meliş (sağ ) öldü.
ZÜLEYHA BAŞKIRAN
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