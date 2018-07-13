Türkiye'ye akın eden Hintli zenginlerden biri de oğlunu Çırağan Sarayı'nda evlendirdi. Hindistan'ın en zengin 40 ailesinin de davetliler arasında bulunduğu ihtişamlı bir düğün ile oğlunu evlendirmek için İstanbul'u tercih etti. 9-11 Temmuz tarihleri arasında Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da gerçekleşen muhteşem düğüne 300'ü aşkın davetli katıldı. Tamamen gizlilik içerisinde hazırlıkları sürdürülen düğün için son derece profesyonel Türk ve Hintli ortak çekim ekibi, teknik ekipleri, aşçılar, servis ekipleri ve dekor ekipleri oluşturuldu. Sanatçılar ise Hindistan'dan getirildi. Binlerce çiçekle dizayn edilen mekanlar göz kamaştırdı. Her günü ayrı etkinliklerle planlanan düğünde Bollywood'un en ünlü gruplarından Atıf Aslam ve Meet Bros gibi ünlüler sahne aldı. Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, "Aile bu düğün için Floransa, Londra, Bahama, Cannes, Mauritius gibi ülke ve şehirleri düşünüyordu. Biz ise bu düğünü İstanbul'da gerçekleştirmeyi çok istiyorduk ve yoğun emekler sonunda bunu başardık" dedi. Düğünün 5 milyon dolara mal olduğu iddia edildi.
5 milyon dolarlık düğün!
Hintli çimento kralının oğlu, Çırağan’da evlendi... Düğünün maliyetinin 5 milyon dolar olduğu iddia edildi
Etiketler: Çırağan Sarayı , düğün , İstanbul , Hindistan , Türkiye
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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