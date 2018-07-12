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la iyileştim!

Takvim gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugünkü köşesinde sizden gelen soruları cevapladı. İşte sizden gelenler ve cevapları...



3 ay önce aşık oldum. Tansiyonum düzeldi. Kimse inanmıyor. İlaç bile kullanmıyrorum. Tamamen bu dertten kurtulmuş olabilir miyim?
AŞK da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltebilir.
Yani yine de sen ilaçlarını atma. Yapılan araştırmalarda aşık olan kişilerde beyin kan akımı artar, hafıza ve beceriler artar, iştah azalır, metabolizma hızlanır, kilo kontrolü iyi olur, kalp ritmi hızlanır, kan akımını artar, kan akımı değişiklikleri ve seks hormonlarının artması ile ciltte duruluk ve canlılık sağlanır, östrojen ve testosteron artması ile üreme isteğini artar.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 07:41
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