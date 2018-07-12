Kısırlığa sarımsak

Kokusu rahatsız eden ancak yemekleri lezzetlendiren sarımsak, doğal ilaç etkisi yapıyor.
Kalsiyum, demir ve C vitamini deposu olan sarımsak, afrodizyak etkiler gösteriyor. Kan dolaşımını hızlandırarak cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Antioksidan kaynağı olan sarımsak, sperm kalitesini de yükseltiyor.
Bu özelliği sayesinde bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor.
Diğer faydaları ise şu şekilde özetleniyor:
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kalp-damar sağlığını korur.
Kanser riskini azaltır.
Sindirimi kolaylaştırır.
Boğaz kaşıntısını alır.
Yaraları iyileştirir.
Bağırsak parazitlerini temizler.
Mide gazına iyi gelir.
Gribe karşı korur.
İltihabı kurutur.
Kalsiyum, demir ve C vitamini deposu olan sarımsak, afrodizyak etkiler gösteriyor. Kan dolaşımını hızlandırarak cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Antioksidan kaynağı olan sarımsak, sperm kalitesini de yükseltiyor.
Bu özelliği sayesinde bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor.
Diğer faydaları ise şu şekilde özetleniyor:
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kalp-damar sağlığını korur.
Kanser riskini azaltır.
Sindirimi kolaylaştırır.
Boğaz kaşıntısını alır.
Yaraları iyileştirir.
Bağırsak parazitlerini temizler.
Mide gazına iyi gelir.
Gribe karşı korur.
İltihabı kurutur.
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