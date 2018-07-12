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Kahramanlar!

’da, da evde mahsur kalan çocukları İSKİ çalışanı kurtardı. ’da ise polis memuru, intihara kalkışan genci kurtardı. Sırtına alıp binadan çıkardı

Kahramanlar!
Doğru zamanda doğru yerdelerdi. İkisi de üzerine düşeni yerine getirip kahraman ilan edildi. Beyoğlu'nda iki katlı binanın birinci katında çıktı. Alev alev yanan evin yan ve üst dairesinde çocukların olduğunu fark eden İSKİ çalışanı Sedat Özdemir hiç düşünmeden içeri daldı. Çocukları dışarıya çıkardı. İtfaiye yangını söndürdü. Özdemir "Bir sürü çoluk çocuk vardı. Hemen dışarıya çıkardık. Sonra polise ve itfaiye ye haber verdik"dedi.


Sedat Özdemir



Adıyaman'da ise 17 yaşındaki E.G. dün 4 katlı bir binanın çatısına çıktı. İntihara kalkıştı. Vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, ikna çalışmalarına başladı. Gencin bir anlık dalgınlığından faydalanan polis memuru Mehmet Gökdemir, E.G'yi yakalayarak güvenli bir noktaya çekti. Gökdemir daha sonra E.G'yi sırtına alarak 4 katlı binadan aşağıya indirdi. Genç hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar polisi adeta alkış yağmuruna tutuldu.



Polis memuru Mehmet Gökdemir, ölümün kıyısından çekip aldığı genci sırtında aşağı indirdi.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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