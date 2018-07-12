Taciz illeti!

Üç farklı şehirde dün taciz olayları yaşandı. İkisinde kan aktı. Birinde tacizci koşarak kaçtı. Ankara'da G.E., iddiaya göre markette alışveriş yapan D.Ş.'yi elle taciz etti. Eve giden küçük kız, babası M.Ş.'ye durumu anlattı. Duyduklarına inanamayan M.Ş., hemen dışarışı çıktı. Soluğu işyerinde aldı. Güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerden G.E.'yi edip çevrede aramaya başladı. M.Ş., bir süre sonra mahalle yakınlarında G.E. ile karşılaştı. Üzerindeki bıçağı çıkaran öfkeli baba, G.E.'yi kalçası ve cinsel organından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan tacizci sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Baba M.Ş. ise polise teslim oldu.
KOŞARAK KAÇTI
Giresun'da kaldırımda yürüyen genç kız, sözlü tacize uğradı. İntikamı kötü öldü. Silahını çekip şüpheliyi kovalamaya başladı. Neye uğradığını şaşıran tacizci kaçtı. Silahın kurusıkı olduğu öğrenildi. Olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde genç kız elinde silahla peşinden koşarken, adamın arkasına bakarak kaçtığı görülüyor.
ENGELLİ KIZA TECAVÜZ İDDİASI
Bursa'da Yusuf P. (28) kız kardeşine tecavüz ettiğini iddia ettiği Mehmet K.'yi (26) arayıp buluşmak istedi. İkili boş bir arsada buluştu. Aralarında tartışma çıktı. Yusuf P., silahını çekip, Mehmet K.'yi ensesinden vurup, sırra kadem bastı. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Yusuf P., "Burcu sağır ve dilsiz. Mehmet K.'nin kız kardeşime sürekli tecavüz ettiğini öğrendim. Duyduğum anda çılgına döndüm. Buluştuktan sonra da elimi kana buladım" dedi.
KOŞARAK KAÇTI
Giresun'da kaldırımda yürüyen genç kız, sözlü tacize uğradı. İntikamı kötü öldü. Silahını çekip şüpheliyi kovalamaya başladı. Neye uğradığını şaşıran tacizci kaçtı. Silahın kurusıkı olduğu öğrenildi. Olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde genç kız elinde silahla peşinden koşarken, adamın arkasına bakarak kaçtığı görülüyor.
ENGELLİ KIZA TECAVÜZ İDDİASI
Bursa'da Yusuf P. (28) kız kardeşine tecavüz ettiğini iddia ettiği Mehmet K.'yi (26) arayıp buluşmak istedi. İkili boş bir arsada buluştu. Aralarında tartışma çıktı. Yusuf P., silahını çekip, Mehmet K.'yi ensesinden vurup, sırra kadem bastı. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Yusuf P., "Burcu sağır ve dilsiz. Mehmet K.'nin kız kardeşime sürekli tecavüz ettiğini öğrendim. Duyduğum anda çılgına döndüm. Buluştuktan sonra da elimi kana buladım" dedi.
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