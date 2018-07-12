Ah çocuklar

Tokat'ta Dilek- Burhan Atış çiftinin kızı Evrim (3.5), önceki gün hayvanları suya götürmek için yayladaki çadırdan ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'i fark eden babaanne, gelini Dilek'e seslendi. Torununun çadıra bırakılmasını istedi. Kızını çadıra götüren anne Dilek ise daha sonra ahıra gitti. Bir süre sonra geri dönen Satı Atış, torununu bulamayınca komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, küçük Evrim'i bulmak için bölgeyi gece geç saatlere kadar aradı. Dün sabah da Evrim'in kaybolduğu noktada, çalışmalar yoğunlaştı. Jandarma, havadan drone ile arama yaptı. Çocuğunun bulunmasını isteyen anne Dilek Satı, "Annem seslendikten sonra çocuğu aldım. Eve getirdim. Ondan sonra 5 dakikalığına ahıra girdim. Sonra çocuk evden çıkmış gitmiş nereye gitti daha da bulamıyorum. Aradım taradım her tarafı bulamadım. Burada yabancı kimse yoktu" şeklinde konuştu.
HALİL BULUNDU
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 gün önce evden ayrılan 15 yaşındaki Halil Öncel, haberleri izleyerek onu tanıyan vatandaşların ihbarı sonucu, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa merkezde bulundu. Oduncular Pazarı'nda polisler tarafından bulunun çocuk, babasına kızdığı için evi terkettiğini söyledi. Öncel, daha sonra emniyete gelen babası Mehmet Emin Öncel'e teslim edildi.
'SAHTE POLİSE KAÇTI'
Genç kız sahte polise kandı. Olay Diyarbakır'da yaşandı. İddialara göre Çimen ailesinin kızı Kübra (18), sosyal medya üzerinden kendisini polis olarak tanıtan bir kişi ile tanıştı. Karşı taraf genç kızı yanına çağırdı. Kübra da önceki sabah ailesine not bıraktı. Yastıkları da yatağına dizip, insan süsü verdikten sonra evden ayrıldı. Kardeşinin akli dengesinin yerinde olmadığnı belirten Mehmet Çimen, "Polis hesabın sahte olduğu söyledi. Kardeşimi bulana 20 bin lira vereceğiz" dedi.
HALİL BULUNDU
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 gün önce evden ayrılan 15 yaşındaki Halil Öncel, haberleri izleyerek onu tanıyan vatandaşların ihbarı sonucu, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa merkezde bulundu. Oduncular Pazarı'nda polisler tarafından bulunun çocuk, babasına kızdığı için evi terkettiğini söyledi. Öncel, daha sonra emniyete gelen babası Mehmet Emin Öncel'e teslim edildi.
'SAHTE POLİSE KAÇTI'
Genç kız sahte polise kandı. Olay Diyarbakır'da yaşandı. İddialara göre Çimen ailesinin kızı Kübra (18), sosyal medya üzerinden kendisini polis olarak tanıtan bir kişi ile tanıştı. Karşı taraf genç kızı yanına çağırdı. Kübra da önceki sabah ailesine not bıraktı. Yastıkları da yatağına dizip, insan süsü verdikten sonra evden ayrıldı. Kardeşinin akli dengesinin yerinde olmadığnı belirten Mehmet Çimen, "Polis hesabın sahte olduğu söyledi. Kardeşimi bulana 20 bin lira vereceğiz" dedi.
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