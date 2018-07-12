Ah çocuklar

çiftininkızıönceki gün hayvanları suyagötürmek için yayladakiçadırdan ayrılan babaannesi'ın peşindengitti. Evrim'i fark edenbabaanne, gelini Dilek'eseslendi. Torununun çadırabırakılmasını istedi. Kızınıçadıra götüren anne Dilekise daha sonra ahıra gitti. Birsüre sonra geri dönen SatıAtış, torununu bulamayıncakomşularından yardım istedi.İhbar üzerine olay yerinejandarma ve AFAD ekiplerisevk edildi. Ekipler, küçükEvrim'i bulmak için bölgeyigece geç saatlere kadararadı. Dün sabah da Evrim'inkaybolduğu noktada,çalışmalar yoğunlaştı.Jandarma, havadan droneile arama yaptı. Çocuğununbulunmasını isteyenanne Dilek Satı, "Annemseslendikten sonra çocuğualdım. Eve getirdim. Ondansonra 5 dakikalığına ahıragirdim.şeklinde konuştu.Akçakale ilçesinde 3 gün önce evden ayrılan 15 yaşındaki Halil Öncel, haberleri izleyerek onu tanıyan vatandaşların ihbarı sonucu, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa merkezde bulundu. Oduncular Pazarı'nda polisler tarafından bulunun çocuk, babasına kızdığı için evi terkettiğini söyledi. Öncel, daha sonra emniyete gelen babası Mehmet Emin Öncel'e teslim edildi.Genç kız sahte polise kandı. Olay Diyarbakır'da yaşandı. İddialara göre Çimen ailesinin kızı Kübra (18), sosyal medya üzerinden kendisini polis olarak tanıtan bir kişi ile tanıştı. Karşı taraf genç kızı yanına çağırdı. Kübra da önceki sabah ailesine not bıraktı. Yastıkları da yatağına dizip, insan süsü verdikten sonra evden ayrıldı. Kardeşinin akli dengesinin yerinde olmadığnı belirten Mehmet Çimen, "Polis hesabın sahte olduğu söyledi. Kardeşimi bulana 20 bin lira vereceğiz" dedi.