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örgütüne ait kan donduran detaylar! 24 saatte 20 erkek tecavüz ediyordu...

ve suç örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda ele geçirilen belgelerde ve alınan ifadelerde kan donduran detaylara ulaşıldı.

Oktar örgütüne ait kan donduran detaylar

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltına alındı. Kandilli'de bulunan bir villada akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 9 kadın gözaltına alındı. Operasyonun devamında aynı villadan 13 erkek de gözaltına alındı

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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 10:49
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