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'ın en bilinen 'kedicikleri' kaçtı

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen dün yapılan büyük bir operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyonun hedefinde 106’sı kadın 235 kişi vardı. 'Kedicik' denen kadınlardan çoğu dün gözaltına alındı ama bir kısmının kaçtığı iddia edildi.

Adnan Oktarın en bilinen kedicikleri kaçtı

İddialara göre kaçanlar arasında var.

Bir diğer kaçan isimse . Akıncıoğlu, bir dönemin gözde mankenlerinden biriydi.

Oktar'ın sosyal medyada en çok dikkatleri çeken 'kediciği' da kaçtığı söylenen isimler arasında... İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu olan Kumaşçı, 'la bir arkadaşı aracılığıyla tanışıp bir daha da ayrılmadığını söylemişti.


Ayça Gökçaylar


Serap Akıncıoğlu


Tülay Kumaşçı

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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 10:52
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