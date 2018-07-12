İddialara göre kaçanlar arasında Ayça Gökçaylar var.
Bir diğer kaçan isimse Serap Akıncıoğlu. Akıncıoğlu, bir dönemin gözde mankenlerinden biriydi.
Oktar'ın sosyal medyada en çok dikkatleri çeken 'kediciği' Tülay Kumaşçı da kaçtığı söylenen isimler arasında... İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu olan Kumaşçı, Adnan Oktar'la bir arkadaşı aracılığıyla tanışıp bir daha da ayrılmadığını söylemişti.
Ayça Gökçaylar
Serap Akıncıoğlu
Tülay Kumaşçı
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