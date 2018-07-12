Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz gün enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakamların ardından milyonlarca Müslüman sosyal mecralarda kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki enflasyon rakamlarının kurban fiyatına bir etkisi olur mu? 2018 yılında Kurbanlık fiyatları ne kadar? detaylar haberimizin içinde...



Kurbanlık fiyatları enflasyona paralel olarak yüzde 10'un üzerinde zamlanacak. 2018 yılının en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatının 7000, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 1.000 TL olması öngörülüyor. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının muhtemel olduğunu belirterek ağustos ayındaki kurun belirleyici olacağını söyledi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın;



-1. günü 21 Ağustos Salı 2018,



-2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,



-3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,



-4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.

KURBAN BAYRAM TATİLİ NE KADAR?



2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.