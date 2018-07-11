Kayınvalide, gelinini sevgisiyle bastı! İnanılmaz olay dün Kocaeli Çayırova'da yaşandı. Hastanenin hasta kabul bölümünde çalışan, evli ve 3 çocuk annesi A.S., iddiaya göre, N.Ş.K. ile aşk yaşamaya başladı. Dün de yasak aşkını eve çağırdı. İlişki sırasında ise kayınvalide evin kapısını açtı. Gelinini ve yasak aşkını görünce şaşkına uğradı. A.S.'yi odaya kilitleyen kayınvalidesi, çıplak halde dışarı çıkan N.Ş.K.'nin peşine takıldı. Kayınvalidenin bağırışları üzerine gelen mahalleli, durumu öğrenince N.Ş.K.'yi sokak ortasında tekmetokat dövmeye başladı.



ARABAYLA EZDİLER

Çıplak haldeki N.Ş.K., öfkeli kalabalığın elinden kurtulup, kaçmaya çalıştı. Bu sırada mahalle sakinlerinden biri aracını üzerine sürüp ezmeye çalıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Sağlık görevlileri, N.Ş.K.'nin üzerine havlu sardı. Ambulansa bindirip hastaneye yolladı! Talihsiz aşık tedavi altına alınırken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı...





Gelinini uygunsuz bir şekilde basan kayınvalide, hayatının şokunu yaşadı! Adamı çırılçıplak sokağa attı. Gelinini odaya kilitledi.





A.S.'nin yasak aşkı N.Ş.K., mahalleli tarafından dövüldü.





Sağlık ekiplerinin havluya sardığı N.Ş.K., tedavi altına alındı.