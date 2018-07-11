Suyu çıktı

Antalya Manavgat'ta 29 yıl önce Ahmet Coşkun isimli vatandaş hayata gözlerini kapadı. Coşkun'a ait iki katlı cumbalı ev kamulaştırıldı. Coşkun'un varislerine belediyeye ait başka yer verildi ve ev yıkıldı. Arsaya Asım Okur Parkı yapıldı. Aradan geçen 29 yılın ardından ise ölü vatandaşın adına su faturası çıktı. Ahmet Coşkun'un küçük oğlu Şükrü Coşkun, 2006 yılında 750 metreküp su kullanıldığı belirtilen bin 586 lira 82 kuruş'luk borcu görünce şaşkına uğradı. Yetkililer, 2015'e kadar açık ve aktif görünen abone numarasının, diğer yıllara ait su tüketimi olmadığını vurguladı. Durumu düzeltmek için elinden geleni yapacağını söyleyen Şükrü Coşkun, "Şimdi babam yattığı Bayır Mezarlığı'nda su kullanıyor herhalde. İşin komik tarafı ama doğrusu da bu. Ölmüş bir insan Bayır Mezarlığı'nda yatarken 750 ton su kullanmış. Belki dünyada örneği ilk olacak bir olay. Merak ediyorum, ölüler öbür tarafta ayda ne kadar su kullanır ve ne kadar su faturası öder" dedi.
Şükrü Coşkun, 29 yıl önce ölen babasının adına gelen su faturasını görünce şoka girdi.
Şükrü Coşkun, 29 yıl önce ölen babasının adına gelen su faturasını görünce şoka girdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.