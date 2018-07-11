Yol Durumu
  1. Görevimiz tehlike!
  2. Çayda kurtarma!

Dedikodu baskını

Aydın’da çocuk kaçırmak isteyen 2 şüphelinin Acarlar ’nde gözaltında olduğu söylentileri ortalığı karıştırdı. Polis merkezi önünde toplanan öfkeli kalabalık, şüphelilerin kendilerine verilmesini istedi

Dedikodu baskını
Son dönemde sistematik şekilde kaçırılan çocuklar, vatandaşların da ani tepkiler vermesine neden oldu. Bunlara son örnek Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşandı. Önceki gece saat 21.30 sıralarında Fransa plakalı minibüste bulunan 2 kişi, 12 yaşındaki bir çocuğa adres sordu. Çocuk paniğe kalıp, evine giderek durumu ailesine anlattı. Kısa sürede içinde, minibüsle mahalleye gelen 2 kişinin çocuk kaçırmaya çalıştığı söylentileri yayıldı. Söylentiler üzerine bir grup öfkeli kalabalık, şüphelilerin gözaltında olduğu ileri sürülen Acarlar önünde toplandı. Kalabalık, polis merkezinde bulunduğunu sandıkları şüphelilerin kendilerine verilmesini istedi. Polis gözaltında kimsenin bulunmadığını belirtti. Ancak kalabalık ikna olmadı. Bunun üzerine polis, kalabalıktan 2 kişiyi içeri alarak, kendilerinin bakmalarını istedi. İçeri giren 2 mahalle sakini, kimsenin bulunmadığını görmelerine rağmen yine de ikna olmadı. Sakinleşmeyen kalabalık, polis merkezi ile önündeki 3 ekip otosunun camını taş atıp kırdı. Gerginliğin daha da artması üzerine, takviye ekip istendi. Aydın'dan minibüsle sevk edilen çevik kuvvet ekibi polis merkezi önünde önlem aldı. Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ da öfkeli kalabalık ile konuşup, sakinleştirdi. Kalabalık, daha sonra dağıldı.


nı taşladılar


Polis aracını taşlayanlar hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: , ,
  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar