Cankurtaran baba

Çocuklarını yangından kurtaran bir baba, "Kahraman" olarak hafızalara kazındı. Olay, İstanbul Pendik'te dün sabah yaşandı. 2 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çevredekiler, zillere basarak binadakileri uyandırdı. Üst kattaki dairede oturan Mehmet Şener, uyuyan 2 çocuğunu kaldırdı. Kapıdan çıkamayacaklarını anlayan baba, dumandan etkilenen çocuklarını pencere kenarına taşıdı. Bu sırada mahalle sakinleri aşağıda battaniye açtı. Baba Şener, çocuklarını pencereden tek tek aşağıya atarak kurtardı. Şener daha sonra camdan atlayarak dışarı çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen çocukları kucaklayarak ambulansa taşıdı. 10 yaşındaki Samet ve 12 yaşındaki Ünal ve baba Mehmet Şener, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında semt pazarında olduğu öğrenilen anne Nermin Şener ise evine döndüğünde korkunç manzarayla karşılaştı. Yapılan incelemelerde yangının evin mutfağından çıktığı saptandı. Evde maddi hasar meydana geldiği açıklandı.
Dumandan etkilenen çocuklar, hastanede tedaviye alındı.
Dumandan etkilenen çocuklar, hastanede tedaviye alındı.
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