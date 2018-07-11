Sarımsak ile ilgili bilgiler:

Sarımsak, dünyadaki neredeyse tüm mutfak kültürlerinde mevcuttur.

Lezzetli olduğu kadar bir takım yaygın hastalıkların tedavisinde de inanılmaz derecede güçlüdür.

Sarımsak genelde pişirilmiş şekilde servis edilse de çiğ hali, popüler bir baharatın etkili bir ilaca dönüşümüdür.

Söz konusu kalp sağlığı olduğunda sarımsak, kan basıncının ve kolesterol seviyesinin düşmesine, koroner kalp hastalıklarının ve kalp krizinin önlenmesine yardımcı olur.

Bu mucizevi baharat, bahar nezlesi, ishal, soğuk algınlığı, grip, böcek ısırıkları ve mantar enfeksiyonları gibi gündelik sağlık sorunları açısından da harikadır.

Söz konusu yaygın sağlık problemleri olduğunda, düzenli olarak sarımsak yemek, osteoartrit, şeker ve prostat büyümesi semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olur.

Aynı zamanda da bağışıklık sistemini ve vücudun toksinlerden kurtulma becerisini güçlendirir.

Zencefil ve soğanla birlikte kullanıldığında, kemoterapi sonrası toksinlerden arınmaya bile yardımcı olur.





SARIMSAĞI NASIL KULLANMAK GEREKİYOR?

Aktif maddesi alicin ısıyla birlikte doğallığını kaybettiğinden, sarımsağı çiğ şekilde tüketmek, idealdir. En iyi sonuçlar için sarımsağı ezip doğrayın ve yemeden önce 15 dakika kadar bekletin. Sarımsağı ezmek, allicini biyolojik açıdan daha kullanılabilir hale getiren bir kimyasal reaksiyonun başlamasını sağlar.

Aç karnına yemenin gerekliliğini açıklamak ise gayet basit: mideniz yemekle dolu olduğunda, vücudunuzun yiyecekteki tüm besleyici maddeleri işleyip özümsemesi zorlaşır.

Çiğ sarımsağı beslenme düzeninize eklemenin en iyi yolu, bal ile karıştırmaktır:

2-3 diş sarımsağı küçük küçük doğrayın.

Bir kaşık bal ile karıştırın.

Bu karışımı her gün tüketin; bir hafta içerisinde enerjinizin arttığını, sağlığınızın iyi yönde ilerlediğini hissedeceksiniz.









SARIMSAKLI GRİP TONİĞİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Bir sarı soğanın yarısı, kabaca doğranmış

5 diş sarımsak, kabaca doğranmış

2 acı kırmızı biber, kabaca doğranmış

1 yemek kaşığı zencefil, kabaca doğranmış

1 limonun suyu

Elma sirkesi, organik, filtresiz, çiğ

Hazırlanışı:

350-500 ml lik cam turşu kavanozunu alın ve doğranmış soğanla doldurun.

Doğranmış sarımsakları ekleyin.

Acı biberleri tohumları ile birlikte katın.

Doğranmış zencefilleri dikkatlice yerleştirin.

Limonu ayrı bir kapta sıkın, çekirdeklerini ayıklayın ve karışıma dökün.

Bir santimetrelik boşluk kalacak şekilde, kavanozu elma sirkesi ile doldurun.

Kavanozun kapağını kapatın ve tezgahınıza ya da kilerinize koyun.

Boğaz ağrısı, soğuk algınlığı ve grip toniğiniz kullanıma hazır!