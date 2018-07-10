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Sırt sının sebebi pankreas i

Pankreas i, 60 yaşından sonra risk oluşturuyor. Hayatı tehdit ediyor. , bel sı ve kilo kaybının bu hastalığın en büyük belirtsii olduğunu söylüyor...

Sırt ağrısının sebebi pankreas kanseri
Çağın vebası kanser, önlemeyen bir hızla yayılıyor. Pek çok çeşidi bulunuyor. Bunların arasında teşhisi ve tedavisi en zor olan türünü, pankreas kanseri oluşturuyor. Dünyada en ölümcül dördüncü kanser türü sayılan bu hastalığın henüz tedavisi bulunmuyor. Ancak cerrahi yöntemler ile müdahale edilebiliyor. Daha çok 60 yaş sonrası ortaya çıkıyor. Uzmanlar, pankreas kanseriyle ilgili tüm bilinmesi gerekenleri şöyle anlatıyor...
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