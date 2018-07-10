Sırt ağrısının sebebi pankreas kanseri

Çağın vebası kanser, önlemeyen bir hızla yayılıyor. Pek çok çeşidi bulunuyor. Bunların arasında teşhisi ve tedavisi en zor olan türünü, pankreas kanseri oluşturuyor. Dünyada en ölümcül dördüncü kanser türü sayılan bu hastalığın henüz tedavisi bulunmuyor. Ancak cerrahi yöntemler ile müdahale edilebiliyor. Daha çok 60 yaş sonrası ortaya çıkıyor. Uzmanlar, pankreas kanseriyle ilgili tüm bilinmesi gerekenleri şöyle anlatıyor...