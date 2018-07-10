Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) Başkanı Selim Bağlı
, geçen hafta yayınlanan tebliğle sağlıkta başlayan yeni dönemi anlattı. Dünyadaki en geniş sağlık paketlerinden birinin artık Türkiye
'de olduğunu söyleyen Bağlı, bundan sonra SGK'yla anlaşmalı hastanelerde anlaşmasız doktor çalıştırılamayacağını da açıkladı. Bağlı, özel hastane ve sağlık kurumlarına ise, itirazları oldukları konuları müzakere edebilecekleri mesajını verdi.
BİR TEK CERRAHİ KALMIŞTI
Bir grup gazeteciyle sohbet eden Bağlı, sağlık uygulama tebliğindeki en önemli düzenlemelerden birinin kanser cerrahisindeki fiyat farkını kaldırmak olduğunu söyledi. Daha önce de yoğun bakım, yanık tedavisi, yeni doğan çocuk, kemoterapi ve ışın tedavisinden fark ücretini kaldırdıklarını söyleyen Bağlı, "Kanser cerrahisinde ise fark alınabiliyordu. Ancak sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ciddi bir hassasiyeti vardı. Bakan hanım da aynı hassasiyeti taşıyordu. Bu çerçevede kanser cerrahisinden fark ücreti kalktı. Bunu yaparken, devlet tarafından bu operasyonlara ödenen ücretleri artırdık, böylece özel sektör
ün de ayakta kalabileceği bir düzenleme yapmış olduk" dedi.
15 GÜNÜ KAPSIYOR
Uygulamanın nasıl olacağını da anlatan Bağlı, "Bu tür durumlarda genelde operasyon süreci için paket ücret oluyor ve 15 güne kadar çıkan sürelerde, hastanede kalış da SGK tarafından finanse ediliyor. Ondan sonraki süreçte de hastanede kalırsa, ancak böyle bir durumda otelcilik hizmeti ücreti alınabilir" diye konuştu. Bir diğer yeniliğin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla anlaşma yapan sağlık kurumlarıyla ilgili olduğunu söyleyen Bağlı şöyle devam etti: "Hasta hastaneye gidiyor, görünürde hastanenin SGK'yla anlaşması var. Ancak hasta ödeme yaparken 'Sizin doktorun SGK anlaşması yok' deniyor, ona göre ücret alınıyor. Bunu bitiriyoruz. Artık SGK'yla anlaşması olan hastanede, anlaşmasız doktor çalışmayacak. Anlaşman varsa bütün doktorlar kapsam içinde olacak." Özel sağlık kurumları ve hastanelerin yeni fiyatlarla ilgili itirazlarını da değerlendiren Bağlı, "Mesela görüntüleme fiyatları düşürüldü deniyor. Görüntülemenin maliyeti nedir, cihazı alır koyarsınız, o kadar. Rakamlara bakın. Dünyada en fazla görüntüleme Türkiye'de. Buradan zarar etmezsiniz" dedi. Bağlı, şunları söyledi:
ÖZEL SEKTÖRLE KONUŞACAĞIZ
"Şu anda enjeksiyona yılda 220 milyon lira ödüyoruz, kanser cerrahisine 240 milyon lira veriyoruz. Çok harcıalem olmuş işlemlerde indirim yaptık. Buradan parayı alıp esas maliyetli işlere kaynağı kaydırmak istiyoruz. Özel sektörle de konuşacağız. Sağlık uygulama tebliği dokunulmaz bir metin değil ki. Bir yapın görelim, bizim sektörü çökertmek gibi bir amacımız yok. 'Bu fiyata bu işlemi yapamıyorum' diyen özel sektör varsa, buyursun gelsin. O da çalışsın maliyetleri, biz de çalışalım." Üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinin yoğun bakımlarına yüzde 30 daha ödeme yapılacağını söyleyen Bağlı, "Çünkü buralara daha ağır hastalar geliyor ve daha yoğun ilaç kullanılıyor. Bir de eğitim-araştırma ve üniversite hastanelerini korumak gibi bir amacımız var. Fizik tedavi işlemleri de eğer bu kurumlarda yapılıyorsa, yüzde 55 daha fazla ödeme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
ARTIK SEZARYEN AVANTAJLI DEĞİL
GENEL Sağlık Sigortası Genel Müdürü Mustafa Özderyol da, yaptıkları düzenlemelerle artık sezaryen doğumun fiyatı açısından avantajlı olmadığını söyledi. Suda doğum ve normal doğum için kamunun ödediği fiyatların sezaryenin iki katından fazla hale geldiğini söyleyen Özderyol, yeni tebliğle fiyatını artırdıkları diğer sağlık tedavi ve işlemlerini de şöyle anlattı: "Kalp damar cerrahisinde 592 işleme dokunduk. Ortalama yüzde 60 verdik. Yeni doğan kalp cerrahisinde de yüzde 25 ile 130 arasında zam verdik. Hiperbarik oksijen tedavisi, diyabet, vurgunlar, ani işitme kaybı gibi birçok yerde kullanılıyordu. Ancak bu işlemi yapan merkezler kapanacaktı. Fiyatlarını yüzde 50 artırdık. Onların bile beklentisinden fazla verdik. Kemik iliği, organ ve doku nakilleri, doğumsal anomalilikler de zam yaptığımız kalemlerden."
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