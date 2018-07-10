Karayolları personel alımı yapıyor. Yayımlanan ilana göre KGM memur alımı kapsamında 662 sözleşmeli personel alınacak. İşte Merkezi atamayla yapılacak KGM personel alımı detayları...
Karayolları personel alımı için ilana çıkıyor. Devlet Personel Başkanlığı tarafından 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan duyuruya göre Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere 662 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Bu kapsamda genel müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında 4/B statüsünde personel alınacak.
KGM personel alımı merkezi atama yoluyla yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak başvurular sonucunda, mülakatsız memur alımı gerçekleştirilecek. Yerleştirmede KPSS B grubu puanları esas alınacak. KPSS puan sıralamasına göre yerleştirme işlemi yapılacak.
Karayolları memur alımı başvuruları 10 Temmuz ile 16 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak. Adaylar yayımlanacak olan kılavuz uyarınca tercih işlemlerini ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden ya da ÖSYM başvuru merkezlerinden yapabilecek. Yerleştirme işleminin sonuçlarını ÖSYM, yerleşen adayların yapacağı işlemleri ise Karayolları Genel Müdürlüğü duyuracak.
KGM memur alımı tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından sabah saatlerinde kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte hem şartlar ve kadrolar belli olmuş olacak hem de başvuru sayfası açılacak. Bu bilgiler verildiği anda My Memur olarak sizleri bilgilendireceğiz.
Kaynak: Karayolları KGM 662 Personel Alımı Yapacak
Karayolları personel alımı için ilana çıkıyor. Devlet Personel Başkanlığı tarafından 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan duyuruya göre Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere 662 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Bu kapsamda genel müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında 4/B statüsünde personel alınacak.
KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
KGM personel alımı merkezi atama yoluyla yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak başvurular sonucunda, mülakatsız memur alımı gerçekleştirilecek. Yerleştirmede KPSS B grubu puanları esas alınacak. KPSS puan sıralamasına göre yerleştirme işlemi yapılacak.
KGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Karayolları memur alımı başvuruları 10 Temmuz ile 16 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak. Adaylar yayımlanacak olan kılavuz uyarınca tercih işlemlerini ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden ya da ÖSYM başvuru merkezlerinden yapabilecek. Yerleştirme işleminin sonuçlarını ÖSYM, yerleşen adayların yapacağı işlemleri ise Karayolları Genel Müdürlüğü duyuracak.
KGM memur alımı tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından sabah saatlerinde kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte hem şartlar ve kadrolar belli olmuş olacak hem de başvuru sayfası açılacak. Bu bilgiler verildiği anda My Memur olarak sizleri bilgilendireceğiz.
Kaynak: Karayolları KGM 662 Personel Alımı Yapacak
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