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çekilişi sonucu açıklandı! 9 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları! İşte kazanan şanslı numaralar

'nun 9 Temmuz tarihli çekilişi noter huzurun gerçekleşti. Temmuz ayının ilk Milli Piyango sonuçları önce canlı yayınla ardından http://www..gov.tr/ adresi üzerinden açıklandı. Her hafta büyük bir heyecanla takip edilen çekilişin sonucunda dört kişinin yüzü güldü. Peki, hangi numaralara çıktı? İşte Milli Piyango sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Milli Piyango çekilişi sonucu açıklandı!

Zengin olmanın peşinde koşan milyonlar kendi biletlerine isabet edip etmediğini kontrol etmek için sorgulama ekranına ve sıralı tam listeye ulaşmak istiyor. 9 Temmuz çekiliş sonucu açıklandı. Büyük ikramiye, , ve 'a çıktı, dört kişi paylaştı. Haberimizden MPİ çekiliş sonucu sorgualama ekranına erişebilirsiniz.

MİLLİPİYANGO SORGULAMA EKRANI

9 TEMMUZ 2018 MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

genelinde on binlerce vatandaşın şansını denediği, Milli Piyango'nun bu haftaki çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı. 9 Temmuz 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi sonrası şanslı numaralar ve kazanan biletler belli oldu. İşte, bu haftanın kazanan numaraları...


09-07-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, HATAY-İSKENDERUN, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
297140

200000 TL ikramiye kazanan numaralar
266683

20000 TL ikramiye kazanan numaralar
203295

10000 TL ikramiye kazanan numaralar
134762 337964

5000 TL ikramiye kazanan numaralar
099032 205587 380969

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
01294 05335 17662 28178 28677 30176
44756 63377 78991 90645

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0877 2572 2655 2962 3665 4712
4813 4993 5400 7262

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
070 234 236 247 385 535
556 559 602 776

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
07 09 15 16 19 34
70 94

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
1 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
097140 197140 207140 217140 227140 237140
247140 257140 267140 277140 287140 290140
291140 292140 293140 294140 295140 296140
297040 297100 297110 297120 297130 297141
297142 297143 297144 297145 297146 297147
297148 297149 297150 297160 297170 297180
297190 297240 297340 297440 297540 297640
297740 297840 297940 298140 299140 397140
497140

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 09:35
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