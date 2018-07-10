Pro'pes'to!

Çocuk tacizlerini protesto sırasında, yine taciz yaşandı. Bu kadarına pes dedirtecek olay Antalya'da meydana geldi. Rahim K. (39), 12 yaşındaki C.E.Ö.'nün yanına giderek, "Çok güzelsin, çok tatlısın. Gel gidelim. Antalya'yı gezdiniz mi? Gel beraber çıkalım, sana Antalya'yı gezdireyim" dedi. Neye uğradığını şaşıran küçük kız, soluğu ailesinin yanında aldı. Durumu anlattı. Duyduklarına inanamayan anne "Tacizci var" diye bağırdı. Bu sırada Rahim K., kaçmaya başladı. Vatandaşlar tacizcinin peşine düştü. Şapığı yakalayıp linç etmeye kalkıştı.
ŞOKE OLDULAR
Güvenlik görevlileri tarafından öfkeli kalabalığın elinden zor alınan Rahim K., polise teslim edildi. Olayın meydana geldiği yerin yaklaşık 20 metre ilerisinde çocuklara cinsel tacizi protesto için bir araya gelen 3 genç, denizde 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizi öğrenince şaşkınlık yaşadı. 'Çocuk susar sen susma Leyla-Eylül', 'Çocuk bedenime dokunma Leyla- Eylül' yazılı dövizler taşıyan Değer ve Eylül Çalbay ile Evren Topal, çevredekilere siyah kurdele dağıttı. 'Sessiz Eylem' adını verdikleri protesto ile toplumsal farkındalık yaratmak istediklerini belirten Eylül Çalbay, "Benim de 3 kızım var. Yeter artık, diyorum. Az önce sahilde de taciz yaşanmış. Önlemler alınmadığı sürece bu bitmeyecektir. Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" diye konuştu. Bir görgü tanığı ise şunları söyledi: "Böyle sapıkları asmak lazım. Tacizciyi polis götürdü."
Kız çocuğunu taciz eden sapığı, özel güvelik görevlileri kurtardı. Polise teslim edilen şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
ŞOKE OLDULAR
Güvenlik görevlileri tarafından öfkeli kalabalığın elinden zor alınan Rahim K., polise teslim edildi. Olayın meydana geldiği yerin yaklaşık 20 metre ilerisinde çocuklara cinsel tacizi protesto için bir araya gelen 3 genç, denizde 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizi öğrenince şaşkınlık yaşadı. 'Çocuk susar sen susma Leyla-Eylül', 'Çocuk bedenime dokunma Leyla- Eylül' yazılı dövizler taşıyan Değer ve Eylül Çalbay ile Evren Topal, çevredekilere siyah kurdele dağıttı. 'Sessiz Eylem' adını verdikleri protesto ile toplumsal farkındalık yaratmak istediklerini belirten Eylül Çalbay, "Benim de 3 kızım var. Yeter artık, diyorum. Az önce sahilde de taciz yaşanmış. Önlemler alınmadığı sürece bu bitmeyecektir. Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" diye konuştu. Bir görgü tanığı ise şunları söyledi: "Böyle sapıkları asmak lazım. Tacizciyi polis götürdü."
Kız çocuğunu taciz eden sapığı, özel güvelik görevlileri kurtardı. Polise teslim edilen şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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