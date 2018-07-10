Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ufuk Tatar'ın Hassa ilçesine bağlı Arpalıuşağı Mahallesi'nde 1 Temmuz'da kaybolmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Olayla ilgili tüm detaylar ve eldeki delillerin soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarınca değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: