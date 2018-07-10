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Küçük 'ın otopsi raporu belli oldu! Ufuk Tatar nasıl öldü?

Hatay'da kaybolan daha sonra arama çalışmalarında ölüsü bulunan 6 yaşındaki 'ın otopsi raporu belli oldu.

Küçük Ufukun otopsi raporu belli oldu

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ufuk Tatar'ın Hassa ilçesine bağlı Arpalıuşağı Mahallesi'nde 1 Temmuz'da kaybolmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Olayla ilgili tüm detaylar ve eldeki delillerin soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarınca değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 13:54
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