Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ufuk Tatar'ın Hassa ilçesine bağlı Arpalıuşağı Mahallesi'nde 1 Temmuz'da kaybolmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.
Olayla ilgili tüm detaylar ve eldeki delillerin soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarınca değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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