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Kocaeli'nde inanılmaz olay! Gelinini sevgilisiyle yakaladı...

Kocaeli'de A.S. isimli kadın sevgilisi N.Ş.K. ile ilişki halindeyken kayınvalidesi tarafından yakalandı. Kayınvalide A.S.'yi odaya kilitleyerek N.Ş.K.'nın peşine düştü. Çıplak halde sokakta koşarken mahalleli tarafından linç edilmek istenen N.Ş.K.'yı polis zor kurtardı.

Kocaelinde inanılmaz olay! Gelinini sevgilisiyle yakaladı...

Olay, dün, Çayırova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Hastanenin hasta kabul bölümünde çalışan, evli ve 3 çocuk annesi A.S., iddiaya göre, N.Ş.K. ile sevgili oldu. A.S., evine gelen N.Ş.K. ile ilişkiye girdiği sırada kayınvalidesine yakalandı. A.S.'yi odaya kilitleyen kayınvalidesi, çıplak halde dışarı çıkan N.Ş.K.'nin peşinden koştu.

  • 10 Temmuz 2018, Salı 14:33
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