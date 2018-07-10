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E-Devlet'ten yeni hizmet duyuruları! İmar barışı kayıt başvurusu ve icra dosyası sorgulama nasıl yapılır?

E-Devlet kapısı üzerinden yeni hizmetler vatandaşların kullanımına açılmaya devam ediyor. E-Devlet giriş ile imar barışı kayıt başvurusu ve sorgulaması, dernek sorgulama, icra dosyası sorgulama, doğum yardımı başvuru sonucu sorgulama ve tarihçeli yerleşim yeri ve diğer adres belgesi sorgulama hizmetleri artık vatandaşların hizmetine sunuldu. Peki E-Devlet'teki bu yeni hizmetler neleri kapsıyor? İmar barışı kayut başvurusu ve sorgulaması nasıl yapılır? İcra dosyası sorgulama işlemleri ile ilgili detaylar...

İşte yeni E-devlet hizmetleri
E-Devlet üzerinden beş yeni hizmet daha yürürlüğe sunuldu. Artık edevlet ile imar barışı kayıt başvurusu ve sorgulaması, dernek sorgulama, icra dosyası sorgulama, doğum yardımı başvuru sonucu sorgulama ve tarihçeli yerleşim yeri ve diğer adres belgesi sorgulama hizmetlerini de gerçekleştirebilirsiniz.



E-DEVLET ÜZERİNDEN İMAR BARIŞI KAYIT BAŞVURUSU VE SORGULAMASI NASIL YAPILIR?


Bu hizmeti kullanarak, imar kurallarına aykırı yapılarınız için kayıt başvurusunda bulunabilir ve başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.
eDevlet giriş ile imar barışı kayıt başvurusu ve sorgulama işlemini gerçekleştirmeniz mümkün. eDevlet'e giriş yaptıktan sonra, arama kısmına 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' ya da 'İmar Barışı' yazdığınız taktirde, ilgili kısımda karşınıza gelen seçeneklerde imar barışı kayıt başvurusu ve sorgulama sayfası çıkacaktır.


EDEVLET GİRİŞ İLE İCRA DOSYASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?


Bu hizmet aracılığı ile yurt içi mahkemelerde adınıza açılmış ve taraf olduğunuz icra dosyalarını listeleyebilir ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz.
eDevlet giriş ile imar barışı kayıt başvurusu ve sorgulama işlemini gerçekleştirmeniz mümkün. eDevlet'e giriş yaptıktan sonra, arama kısmına '' ya da 'İcra dosyası sorgulama' yazdığınız taktirde, ilgili kısımda karşınıza gelen seçeneklerde icra dosyası sorgulama sayfası çıkacaktır.

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 12:52
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