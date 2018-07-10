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Adliyesi karıştı

Adliyesi'nde görülen bir duruşmanın ardından iki taraf birbirine girdi. Bir anda adliye koridorları karışırken, kadınların da kavgaya dahil olmasının ardından olay daha da büyüdü.

İstanbul Adliyesi karıştı

Adliyesi'nde görülen bir duruşma sonrası taraflar birbirine girdi. Bir anda adliye koridorlarını karıştıran kavgaya kadınlar da karıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir duruşma sonrasında kavga çıktı. Davaya taraf olanların birbirine girmesiyle büyüyen kavga, adliye koridorların karıştırdı.

Kadınların da karıştığı kavgada tekme tokat ve yumruklar havada uçuştu. Bazı kadınların kavga sırasında yere düştüğü görüldü. Araya giren güvenlik görevlileri tarafları güçlükle ayırdı. Adliye koridorlarını karıştıran kavga, kameralara da saniye saniye yansıdı.

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 12:25
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