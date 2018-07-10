Yol Durumu
  1. Yeni dönem başlıyor! Öğretmenlerin emekliliği...
  2. 2018 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı ulaşıma kapatılıyor

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattı olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı, ikinci etap çalışmaları nedeniyle 12-13-14-16-17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da hizmet vermeyecek. Metro hattı 15 Temmuz'da ise hizmet verecek.

Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı ulaşıma kapatılıyor

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabının açılması için son hazırlıklar yapılıyor. Ağustos ayında hizmete alınacak metronun ikinci etabı olan Yabanevler-Sancaktepe bölümünün deneme seferleri için daha önce hizmet vermeye başlayan Üsküdar-Yamanevler kısmında bazı günlerde seferlere ara verilecek. Belediyeden alınan bilgiye göre, "Her Yerde Metro, Her Yere Metro" sloganıyla çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sürücüsüz metronun ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün hizmete alımı için düğmeye bastı.

İkinci etabın hizmet vermeye başlaması amacıyla gerekli kontrol ve testlerin yapılabilmesi için Üsküdar-Yamanevler arasındaki seferler, bu ay içerisinde bazı günler yapılmayacak. Bu çalışmalar, "Daha ileriye gitmek için kısa bir ara" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Etiketler: ,
  • 10 Temmuz 2018, Salı 12:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar