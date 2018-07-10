Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı ulaşıma kapatılıyor

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabının açılması için son hazırlıklar yapılıyor. Ağustos ayında hizmete alınacak metronun ikinci etabı olan Yabanevler-Sancaktepe bölümünün deneme seferleri için daha önce hizmet vermeye başlayan Üsküdar-Yamanevler kısmında bazı günlerde seferlere ara verilecek. Belediyeden alınan bilgiye göre, "Her Yerde Metro, Her Yere Metro" sloganıyla çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sürücüsüz metronun ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün hizmete alımı için düğmeye bastı.



İkinci etabın hizmet vermeye başlaması amacıyla gerekli kontrol ve testlerin yapılabilmesi için Üsküdar-Yamanevler arasındaki seferler, bu ay içerisinde bazı günler yapılmayacak. Bu çalışmalar, "Daha ileriye gitmek için kısa bir ara" sloganıyla gerçekleştirilecek.