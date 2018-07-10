Bu sese kulak verin!

Ortadan kaybolan genç kızın cezaevi firarisi tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Olay Muğla Bodrum'da meydana geldi. İşitme engelli Esra Dağ (25), iddiaya göre, 6 Temmuz'ta markete gitmek için evden çıktı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Ailesi soluğu karakolda aldı, kayıp başvurusunda bulundu. Genç kızın yakınları, Dağ'ın fotoğrafını Facebook'ta paylaşıp, gören ya da yerini bilenlerden yardım istedi.
'ONU KİMSEYE VERMEM'
Kendisinden haber alınamayan Esra Dağ'ın eniştesi Mehmet Emin Oruç, "Esra'nın Facebook'ta 1,5 aydır görüştüğü biri varmış. Bu kişinin cezaevi firarisi Fahri K. olduğunu öğrendik. Jandarma, bu kişinin 9 ayrı suçtan sabıkalı cezaevi firarisi olduğunu ve Eskişehir'de yaşadığını tespit etti. Bu kişi, kendi ailesini de arayıp, 'Size gelin getiriyorum' demiş. Polis bu kişinin Eskişehir'de yaşadığı eve baskın yapmış ama evde kimse yokmuş. Daha sonra bir şekilde telefonuna ulaşılmış, 'Gelirsem yakalarsınız. Kızı kimseye vermem' deyip, telefonu kapatmış. İşitme engelli olduğu için Esra kendisini iyi ifade edemiyor "
'ONU KİMSEYE VERMEM'
Kendisinden haber alınamayan Esra Dağ'ın eniştesi Mehmet Emin Oruç, "Esra'nın Facebook'ta 1,5 aydır görüştüğü biri varmış. Bu kişinin cezaevi firarisi Fahri K. olduğunu öğrendik. Jandarma, bu kişinin 9 ayrı suçtan sabıkalı cezaevi firarisi olduğunu ve Eskişehir'de yaşadığını tespit etti. Bu kişi, kendi ailesini de arayıp, 'Size gelin getiriyorum' demiş. Polis bu kişinin Eskişehir'de yaşadığı eve baskın yapmış ama evde kimse yokmuş. Daha sonra bir şekilde telefonuna ulaşılmış, 'Gelirsem yakalarsınız. Kızı kimseye vermem' deyip, telefonu kapatmış. İşitme engelli olduğu için Esra kendisini iyi ifade edemiyor "
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