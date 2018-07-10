Beyin kanamasının belirtileri nelerdir?

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hadiye Şirin, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, özellikle tansiyonu yüksek kişiler, kalp hastaları için uyarı niteliği taşıdığını belirterek sıcak havaların beyin kanaması riskini artırabildiğine dikkati çekti.
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