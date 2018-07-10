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'ta 3,5 yaşındaki Evrim kayboldu

'ın Turhal ilçesinde, sabah saatlerinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'tan haber alınamıyor. İl Afet ve Müdürlüğü () ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Tokatta 3,5 yaşındaki Evrim kayboldu
'ın Turhal ilçesinde kaybolduğu belirtilen 4 yaşındaki 'in bulunması için çalışma başlatıldı.


Alınan bilgiye göre, Yenisu köyü yaylasında Evrim Ateş, hayvanları suya götürmek için evden ayrılan babaannesinin peşinden gitti.



Küçük Evrim'i fark ederek eve götürüp bırakan babaannesi, bir süre sonra geri döndü. Evde torununu bulamayan babaanne, komşularından yardım istedi.



İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
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  • 10 Temmuz 2018, Salı 21:47
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