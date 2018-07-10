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tazminatına yapıldı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren son dakika gelişmesi! Çalışan işçiler için güvenlik ve niteliğindeki tazminatına zam yapıldı. 1 Temmuz itibarıyla Memur maaşının katsayısıyla belirlenen tazminatın yıllık üst limiti 5 bin liradan 5 bin 432 liraya yükseldi. Çalışana ödenecek tazminatın tavanı memur maaşlarına endeksli. İlk 6 aylık a göre 1 Temmuz itibarıyla memur maaşına yüzde 8.65 zam yapılmıştı.



Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı, sigortalı (SSK'lı) çalışanların en güvendiği maddi olaylardan biri. Kıdem tazminatı her yıl için bir aylık brüt ücret kadar oluyor. Çalışana ödenecek tazminatın tavanı memur maaşlarına endeksli. İlk 6 aylık enflasyona göre 1 Temmuz itibarıyla memur maaşına yüzde 8.65 zam yapılmıştı.
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  • 10 Temmuz 2018, Salı 19:48
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