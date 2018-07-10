Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı, sigortalı (SSK'lı) çalışanların en güvendiği maddi olaylardan biri. Kıdem tazminatı her yıl için bir aylık brüt ücret kadar oluyor. Çalışana ödenecek tazminatın tavanı memur maaşlarına endeksli. İlk 6 aylık enflasyona göre 1 Temmuz itibarıyla memur maaşına yüzde 8.65 zam yapılmıştı.