Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı, sigortalı (SSK'lı) çalışanların en güvendiği maddi olaylardan biri. Kıdem tazminatı her yıl için bir aylık brüt ücret kadar oluyor. Çalışana ödenecek tazminatın tavanı memur maaşlarına endeksli. İlk 6 aylık enflasyona göre 1 Temmuz itibarıyla memur maaşına yüzde 8.65 zam yapılmıştı.
Kıdem tazminatına zam yapıldı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren son dakika zam gelişmesi! Çalışan işçiler için güvenlik ve sigorta niteliğindeki kıdem tazminatına zam yapıldı. 1 Temmuz itibarıyla Memur maaşının katsayısıyla belirlenen tazminatın yıllık üst limiti 5 bin liradan 5 bin 432 liraya yükseldi. Çalışana ödenecek tazminatın tavanı memur maaşlarına endeksli. İlk 6 aylık enflasyona göre 1 Temmuz itibarıyla memur maaşına yüzde 8.65 zam yapılmıştı.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı, sigortalı (SSK'lı) çalışanların en güvendiği maddi olaylardan biri. Kıdem tazminatı her yıl için bir aylık brüt ücret kadar oluyor. Çalışana ödenecek tazminatın tavanı memur maaşlarına endeksli. İlk 6 aylık enflasyona göre 1 Temmuz itibarıyla memur maaşına yüzde 8.65 zam yapılmıştı.
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